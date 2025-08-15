Après dix mois sans course, Christophe Laporte fait son retour ce dimanche à l’occasion de l’ADAC Cyclassics Hamburg.

L’équipe Visma | Lease a Bike, championne en titre, prendra le départ de l’ADAC Cyclassics Hamburg dimanche avec une équipe solide. Wout van Aert remplace Olav Kooij, malade, vainqueur l’an dernier , tandis que Christophe Laporte devrait faire son retour après une longue absence. Dans le nord de l’Allemagne, Van Aert mènera l’équipe Visma | Lease a Bike. Il remplace le sprinteur et champion en titre Kooij. Grischa Niermann, responsable des courses, explique : « Après un Tour de Pologne solide, Olav a commencé à ressentir des symptômes de maladie cette semaine. Il s’est avéré inapte au départ. Avec Wout, nous avons un remplaçant fantastique. Il est très motivé pour profiter pleinement de la fin de sa saison. » « Après un Tour de Pologne solide, Olav a commencé à ressentir des symptômes de maladie cette semaine. Il s’est avéré inapte au départ. Avec Wout, nous avons un remplaçant fantastique. Il est très motivé pour profiter pleinement de la fin de sa saison. »

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎 𝑝𝑟𝑒-𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑎𝑔𝑎𝑖𝑛 😁 🗣️ Van Aert: “I was immediately on board when the idea came up this week. Within my build-up and training plan, it only took a small adjustment to add this race. » 🔗 Read the preview — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 15, 2025

Van Aert entamera la dernière partie de sa saison quelques jours plus tôt que prévu. « J’ai immédiatement adhéré à l’idée en début de semaine. Dans le cadre de ma préparation et de mon plan d’entraînement, il n’a fallu qu’un petit ajustement pour ajouter cette course. C’est une course WorldTour qui se transforme souvent en une bataille entre sprinteurs et coureurs de classiques performants. Pour ma seule participation en 2022, je sais que le parcours me convient parfaitement », explique le spécialiste belge des classiques.

Christophe Laporte :

« J’espère que nous pourrons à nouveau viser haut cette année avec Wout. J’espère être assez fort pour l’aider, lui et l’équipe. Sans rythme, c’est difficile à prévoir, bien sûr. Le plus important pour moi, c’est simplement de retrouver le vélo et de ne plus suivre l’équipe uniquement à la télévision. Ce fut la période la plus difficile de ma carrière cycliste. Je n’avais jamais rien vécu de tel auparavant. Cet été, j’ai pu bien m’entraîner et j’ai hâte de porter à nouveau un dossard. Retrouver ma condition physique n’a pas été facile après une si longue pause. »

La dernière participation du Français remonte à début octobre dernier, lorsqu’il a remporté une victoire éclatante à Paris-Tours. Le Français de 32 ans a abordé l’hiver en pleine confiance, jusqu’à ce que des tests en janvier révèlent qu’il souffre du cytomégalovirus. Le virus l’a tenu éloigné du vélo pendant des mois.

« Ces dernières semaines, j’ai passé du temps avec mes coéquipiers à Tignes. C’était fantastique de retrouver le groupe. Cette sensation me manquait terriblement. J’étais sur le qui-vive tout le temps. Voir Wout s’élancer seul sur les Champs-Élysées était vraiment magnifique, formidable pour lui et toute l’équipe. En même temps, c’était parfois frustrant de regarder des courses auxquelles je participerais normalement. Quand on se dit qu’on sera meilleur dans une semaine et que ça ne marche pas, c’est très dur. Cela a pris du temps, mais je suis prêt maintenant. Pour l’instant, la priorité est de retrouver le rythme, en vue de l’année prochaine. Mon objectif principal est de remporter à nouveau des courses. Je veux retrouver cette sensation. Il faut d’abord que je retrouve mon meilleur niveau. Une fois que ce sera fait, les bons résultats suivront naturellement », conclut le coureur.