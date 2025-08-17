Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 28ᵉ édition de l’ADAC Cyclassics à Hambourg, en Allemagne. Présent dans l’échappée du jour, le champion d’Irlande a faussé compagnie à ses adversaires dans les derniers mètres avant de résister au retour du peloton et de s’imposer au bout du suspense. Il devance Arnaud De Lie (Lotto) et Paul Magnier (Soudal Quick-Step). À 30 ans, Townsend décroche sa sixième victoire chez les professionnels, la première en World Tour.

Le classement de l’ADAC Cyclassics 2025
  1. Rory Townsend
  2. Arnaud De Lie
  3. Paul Magnier

