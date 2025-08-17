Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team) a remporté, ce dimanche, la 28ᵉ édition de l’ADAC Cyclassics à Hambourg, en Allemagne. Présent dans l’échappée du jour, le champion d’Irlande a faussé compagnie à ses adversaires dans les derniers mètres avant de résister au retour du peloton et de s’imposer au bout du suspense. Il devance Arnaud De Lie (Lotto) et Paul Magnier (Soudal Quick-Step). À 30 ans, Townsend décroche sa sixième victoire chez les professionnels, la première en World Tour.

🤯 Quel final sur la Cyclassics d’Hambourg ! Dernier rescapé de l’échappée, Rory Townsend résiste au retour des sprinteurs et remporte la plus belle victoire de sa carrière !#LesRP #Cyclassics pic.twitter.com/DWEaDSD5Am — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 17, 2025

Le classement de l’ADAC Cyclassics 2025

Rory Townsend Arnaud De Lie Paul Magnier

Results powered by FirstCycling.com