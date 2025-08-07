Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Le Français s’est imposé au terme d’un finale tortueux et en faux-plat montant. Il devance Ben Turner (Ineos Grenadiers) et Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). À 21 ans, Paul Magnier décroche sa dixième victoire chez les professionnels, la première en World Tour. Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Pologne 2025
  1. Paul Magnier
  2. Ben Turner
  3. Tim Torn Teutenberg

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Soudal Quick-Step