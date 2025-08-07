Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Le Français s’est imposé au terme d’un finale tortueux et en faux-plat montant. Il devance Ben Turner (Ineos Grenadiers) et Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). À 21 ans, Paul Magnier décroche sa dixième victoire chez les professionnels, la première en World Tour. Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot jaune de leader.

