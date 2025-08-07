Ben Turner (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. À 15 kilomètres de l’arrivée, plusieurs leaders chutent dans le peloton, dont le maillot jaune Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale), qui est reparti, ou encore Mathias Vacek (Lidl-Trek), qui a abandonné. Après l’interruption de la course, les coureurs sont repartis et c’est Ben Turner qui s’impose au sprint devant Pello Bilbao (Bahrain Victorious) et Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Paul Lapeira conserve le maillot jaune après le gel des temps pour le général au moment de la chute.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Pologne 2025
  1. Ben Turner
  2. Pello Bilbao
  3. Andrea Bagioli

Crédit : Tour de Pologne