Ben Turner (Ineos Grenadiers) a remporté, ce mercredi, la 3ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. À 15 kilomètres de l’arrivée, plusieurs leaders chutent dans le peloton, dont le maillot jaune Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale), qui est reparti, ou encore Mathias Vacek (Lidl-Trek), qui a abandonné. Après l’interruption de la course, les coureurs sont repartis et c’est Ben Turner qui s’impose au sprint devant Pello Bilbao (Bahrain Victorious) et Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Paul Lapeira conserve le maillot jaune après le gel des temps pour le général au moment de la chute.
#Replay 🎥 / #TourdePologne 🇵🇱
🇬🇧 Ben Turner (IGD) victorieux au sprint après un gros travail de 🇵🇱 Michal Kwiatkowski (IGD). pic.twitter.com/jk2VQIJ6zS
— Renaud Breban (@RenaudB31) August 6, 2025
Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Pologne 2025
- Ben Turner
- Pello Bilbao
- Andrea Bagioli
Results powered by FirstCycling.com