Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Le Français s’est imposé en costaud au sommet de la bosse finale. Il devance Mathias Vacek (Lidl-Trek) et Victor Langelotti (Ineos Grenadiers). Paul Lapeira renoue avec la victoire, près d’un an après son dernier succès et s’empare du maillot jaune de leader.

That was a spicy finale! Paul Lapeira launches late and wins stage 2 in style! His first win of the season! #TourdePolognehttps://t.co/SCduwcUoY0 pic.twitter.com/buAd1hyrNv

— Eemeli (@LosBrolin) August 5, 2025