Mathias Vacek (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Tour de Wallonie 2025. Dans la dernière ascension du jour, quatre coureurs s’extirpent du peloton dont Corbin Strong (Israel – Premier Tech), Mathias Vacek, mais aussi deux coureurs de la Movistar : Carlos Canal et Natnael Tesfatsion. Mathias Vacek lance le sprint et s’impose sur cette 4ᵉ étape. Il devance Corbin Strong, nouveau leader du classement général, et Carlos Canal.

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour de Wallonie 2025

Mathias Vacek Corbin Strong Carlos Canal

Results powered by FirstCycling.com