Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 2ᵉ étape du Tour de Wallonie. Au terme de cette 2ᵉ étape, disputée entre Saint-Ghislain et Walcourt (179.7 km), Arnaud De Lie s’est montré le plus rapide au sprint. Il devance Thibau Nys (Lidl-Trek) et Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), pour un podium 100% belge. De Lie signe sa première victoire depuis sa grosse chute sur les 4 Jours de Dunkerque, c’était il y a plus de deux mois. Arnaud De Lie fait coup double et s’empare de la tête du classement général devant Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), classé dans la même seconde.

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Wallonie