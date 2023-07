Filippo Ganna (Ineos Grandiers) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape du Tour de Wallonie. Au terme de ce contre-la-montre de 32,7 kilomètres disputé autour de Mons, le champion d’Italie du contre-la-montre s’est montré le plus rapide en 38:01″. Il devance ses coéquipiers Joshua Tarling, +08″ et Connor Swift, +30″ pour un triplé Ineos Grenadiers. Premier Français, Bruno Armirail termine 6ᵉ à 1:00″. Déjà vainqueur de la première étape, Ganna s’impose pour la deuxième fois sur ce Tour de Wallonie et reprend la tête du classement général à la veille de l’arrivée.

Le classement de la 4ᵉ du Tour de Wallonie