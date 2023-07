Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape du Tour de Wallonie. À 27 kilomètres de l’arrivée, la course a été neutralisée suite à une erreur de parcours avant de reprendre quelques minutes plus tard avec toujours 30″ d’avance pour l’homme de tête, Mauro Schmid (Soudal Quick-Step). Dans le final, Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) et Stephen Williams (Israel – Premier Tech) s’isolent à l’avant de la course. Les deux hommes résistent au retour du peloton et Bagioli s’impose devant Williams. Aranaud De Lie (Lotto Dstny) prend la 3ᵉ place. Vainqueur de la 1ʳᵉ étape et le contre-la-montre, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) remporte le classement général du Tour de Wallonie 2023. Sur le podium final, il devance son coéquipier Joshua Tarling et Brent Van Moer (Lotto Dstny).

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Wallonie