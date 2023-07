La 50ᵉ édition du Tour de Wallonie s’élance ce samedi 22 juillet. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Le Tour de Wallonie 2023 débute ce samedi. Les coureurs s’élanceront pour cinq étapes dont un contre-la-montre. Créée en 1974, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Pro Series. L’an dernier, Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck) avait remporté le classement général devant Loic Vliegen (Intermarché-Circus-Wanty) et Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). Cette année, le contre-la-montre sera décisif pour la victoire finale.

Le parcours du Tour de Wallonie

Samedi 22 juillet : 1ʳᵉ étape / Huy → Hamoir (189,6 km)

Dimanche 23 juillet : 2ᵉ étape / Saint-Ghislain → Walcourt (179.6 km)

Lundi 24 juillet : 3ᵉ étape / Thuin → Mont-Saint-Guibert (186.8 km)

Mardi 25 juillet : 4ᵉ étape / CLM individuel / Mons – Mons (32.7 km)

Mercredi 26 juillet : 5ᵉ étape / Banneux → Aubel (215 km)

Mickaël Leveau, directeur sportif Arkéa-Samsic

« Les étapes au Tour de Wallonie sont toujours très vallonnées et “punchy”. Le contre-la-montre, l’avant-dernier jour, devrait fortement influer sur le classement général final. Du fait de sa longue distance, il devrait attirer des spécialistes de l’exercice en préparation pour les Mondiaux. Cela sera un bon test pour Ewen et Thibault, récents 6ème et 7ème des championnats de France de la discipline. L’épreuve wallonne sera une course de reprise pour nos coureurs qui sortent tous de stage en altitude. Chaque jour, les profils sont exigeants. Nous alignons une équipe jeune, majoritairement formée en Bretagne, qui pourra se jauger face à un plateau relevé. Nous n’avons rien à perdre et devons saisir notre chance sur chaque étape. »

Les favoris du Tour de Wallonie

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers)

Le rouleur italien tentera de faire la différence lors de la 4ème étape, sur un contre-la-montre de 32,70 kilomètres.





Mauro Schmid (Soudal Quick-Step)

Vainqueur de la Settimana Internazionale Coppi e Bartali cette saison, le puncheur suisse sera l’un des grands favoris.





Thibaut Nys (Lidl-Trek)

Vainqueur d’étape sur le Tour de Norvège et vainqueur du Grosser Preis des Kantons Aargau, le jeune belge réalise une belle saison.





Arnaud De Lie (Lotto Dstny)

Victime d’une terrible chute sur les 4 Jours de Dunkerque, le Belge a fait son retour à la compétition lors des championnats de Belgique.





Bauke Mollema (Lidl-Trek)

Le puncheur néerlandais est également à l’aise en contre-la-montre et tentera de jouer les premiers rôles sur ce Tour de Wallonie.









Bruno Armirail (Groupama-FDJ)

Le rouleur français devrait être à son avantage lors de ces 4 étapes vallonnées, mais surtout lors du contre-la-montre.





La Startlist provisoire du Tour de Wallonie