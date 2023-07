Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Wallonie 2023. Dans le final, le rouleur italien a fait parler sa puissance et s’est imposé au sprint à l’issue de cette première étape, disputée entre Huy et Hamoir. Il devance son compatriote Davide Ballerini (Soudal Quick-Step) et Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty). Filippo Ganna signe la 25ᵉ victoire de sa carrière et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Wallonie