Andrea Vendrame (Décatlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour du Limousin 2025. Alors que les échappés ont été repris dans le dernier kilomètre, l’Italien s’est facilement imposé au sprint devant son coéquipier Paul Lapeira et Hugo Page (Intermarché-Wanty). Pas de changement au classement général, Ewen Costiou (Arkéa et B&B Hotels) remporte ce Tour du Limousin 2025. Sur le podium final, il devance Alexandre Delettre (TotalEnergies) et Sylvain Moniquet (Cofidis).
🏆 Andrea Vendrame
Le classement de la 4ᵉ étape du Tour du Limousin
- Andrea Vendrame
- Paul Lapeira
- Hugo Page
