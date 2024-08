Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour du Limousin. Dernier rescapé de l’échappée, Jordan Jegat (TotalEnergies) a été repris à une dizaine de kilomètres de l’arrivée, par un peloton emmené par la formation Caja Rural – Seguros RGA. Dans les derniers hectomètres, après avoir suivi l’attaque d’Alexandre Delettre (St Michel – Mavic – Auber93), Mathieu Burgaudeau s’envole vers la victoire.

No bunch sprint in France! Mathieu Burgaudeau wins the final stage of the Tour du Limousin after a superbly timed attack! Alex Baudin takes home the final GC. #TDL2024 #TDL2024https://t.co/MYEO17F8eJ pic.twitter.com/As9zmwTfDd

