Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin. À 17 kilomètres de l’arrivée, dans la dernière difficulté du jour, Romain Grégoire passe à l’offensive. Quelques hectomètres plus loin, un trio part à la chasse du Français avec Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team), Lorenzo Rota (Intermarché-Circus-Wanty) et Michael Storer (Groupama-FDJ). Dans la descente, Romain Grégoire accroît son avance et s’impose en solitaire dans les rues de Bénévent L’Abbaye. Il devance Benoît Cosnefroy, +19″ et Michael Storer, +20″. Le jeune coureur de la Groupama-FDJ signe sa 3ᵉ victoire chez les professionnels et s’empare du maillot jaune de leader.

🇫🇷 Victoire en solitaire de Romain Grégoire sur la première étape du Tour du Limousin !#lequipeVELO #TDL2023 pic.twitter.com/hTCGCGRp7L — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 15, 2023

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin