La 56ᵉ édition du Tour du Limousin débute ce mardi. Kévin Vauquelin, Benoît Cosnefroy ou encore Romain Grégoire seront au départ.

Le Tour du Limousin 2023 a lieu du 15 au 18 août. Créée en 1968, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Alex Aranburu (Movistar Team) avait remporté le classement général devant Diego Ulissi (UAE Team Emirates) et Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team).

Le palmarès du Tour du Limousin

Le parcours du Tour du Limousin

1ʳᵉ étape : Rilhac-Rancon → Bénévent L’Abbaye (165.7km)

La 56ᵉ édition du Tour du Limousin s’élancera le mardi 15 août depuis Rilhac-Rancon, avant d’arriver à Bénévent-l’Abbaye, au terme de 165,7 kilomètres à travers la Haute-Vienne et la Creuse. Cette première étape lancera les hostilités entre les principaux leaders avec les 30 derniers kilomètres vallonnés.

2ᵉ étape : Excideuil → Trélissac (185.6km)

Longue de 185,6 kilomètres, cette 2ᵉ étape partira d’Excideuil, pour rejoindre Trélissac, situé dans la banlieue de Périgueux. Sur les routes du Périgord, on attend un sprint massif à l’arrivée.

3ᵉ étape : Sarran → Bort les Orgues (195.5km)

L’étape Corrézienne de ce Tour du Limousin sera la plus longue depuis plus de 20 ans, avec ses 195,5 kilomètres au programme entre Sarran à Bort-les-Orgues. Avec un parcours vallonné et rythmé de nombreuses ascensions, ce sera l’étape la plus difficile.

4ᵉ étape : Glandon – Pays de Saint-Yrieix → Limoges (170.6km)

Une étape 100 % Haute-Viennoiseau programme de ce quatrième et dernier jour de course entre Glandon et Limoges, pour un final traditionnel autour du Palais des Sports de Beaublanc, passage désormais incontournable et historique de l’épreuve.

Roger Tréhin, directeur sportif d’Arkéa-Samsic

« Comme chaque année, le parcours du Tour du Limousin est difficile. Il le sera encore plus avec la chaleur. Nous avons besoin de réenclencher une dynamique faite de succès. Nous allons aborder chaque étape comme une classique pendant quatre jours. Avec Élie, Luca, Kévin et Maxime en capitaine de route, nous avons une équipe équilibrée à la hauteur de nos ambitions. »

Romain Grégoire (Groupama-FDJ)

Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic)

Jake Stewart (Groupama-FDJ)

Jesus Herrada (Cofidis)

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Michael Storer (Groupama-FDJ)

Benjamin Thomas (Cofidis)

La start list provisoire du Tour du Limousin

Comment suivre le Tour du Limousin ?

Toutes les étapes seront diffusées en direct sur la chaîne l’Équipe.