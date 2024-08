Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour du Limousin. Malgré de multiples attaques dans le final, on assiste à un regroupement général à moins de 9 kilomètres de l’arrivée. Au sommet de la dernière ascension du jour, Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) s’en va seul. Malgré un orage dans la descente, le Français a creusé l’écart pour s’imposer en solitaire à Terrasson-Lavilledieu. Il devance Alexis Guérin (Philippe Wagner/Bazin), très actif dans le final, et son coéquipier Andrea Vendrame. À 23 ans, Baudin décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Sous le déluge, Alex Baudin remporte en solitaire la deuxième étape du Tour du Limousin et endosse le maillot de leader ! #lequipeVELO pic.twitter.com/bH6xIirLmU — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 14, 2024

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Limousin

Alex Baudin Alexis Guérin Andrea Vendrame

