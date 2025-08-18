En ce moment

Tour du Limousin 2025 : parcours, favoris, diffusion TV

Le Tour du Limousin s’élance ce mardi. Dorian Godon, Ewen Costiou, Nicolas Prodhomme,… Voici le parcours et les favoris. 

18 août 2025

Mis à jour le 18 août 2025

Benjamin Blériot

La 58ᵉ édition du Tour du Limousin a lieu du mardi 19 au vendredi 22 août. Créée en 1968, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI Europe Tour et rapporte 125 points UCI au vainqueur. L’an dernier, Alex Baudin (Décathlon AG2R La Mondiale) avait remporté le classement général devant Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) et Axel Zingle (Cofidis). Cette année, la formation Décathlon AG2R La Mondiale sera l’équipe à battre avec le champion de France Dorian Godon, Nicolas Prodhomme, Paul Lapeira ou encore Benoît Cosnefroy au départ.

Le palmarès du Tour du Limousin

Le parcours du Tour du Limousin 2025

1ʳᵉ étape : Panazol → La Courtine (184,6 km)

2ᵉ étape : Thiviers → Grèzes (174,3 km)

3ᵉ étape : Saint-Jal → Masseret (182 km)

4ᵉ étape : Saint-Hilaire-Bonneval → Limoges (164,5 km)

Les favoris du Tour du Limousin 2025


 

 

Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★★★

 


 

 

Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) ★★★

 


 

 

Alexandre Delettre (TotalEnergies) ★★★

 


 

 

Tom Donnenwirth (Groupama-FDJ) ★★

 


 

 

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) ★★

 


 

 

Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) ★★

 


 

 

Thomas Gachignard (TotalEnergies) ★★

 


 

 

Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) ★

 


 

 

Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) ★

 


 

 

Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale) ★

 


Comment suivre le Tour du Limousin 2025 à la TV ?

Le Tour du Limousin 2025 sera à suivre en direct sur France 3 Limousin et Eurosport.

Crédit : Tour du Limousin

