Thomas Gachignard (TotalEnergies) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin 2025. Présents dans un groupe de sept coureurs qui a anticipé, Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) et Thomas Gachignard s’isolent en tête de course à moins de 7 kilomètres de l’arrivée. Le coureur de la TotalEnergies s’impose au sprint devant Ewen Costiou et décroche sa première victoire chez les professionnels. Alexandre Delettre (TotalEnergies) complète le podium du jour.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin
  1. Thomas Gachignard
  2. Ewen Costiou
  3. Alexandre Delettre

Crédit : LNC