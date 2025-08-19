Thomas Gachignard (TotalEnergies) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin 2025. Présents dans un groupe de sept coureurs qui a anticipé, Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) et Thomas Gachignard s’isolent en tête de course à moins de 7 kilomètres de l’arrivée. Le coureur de la TotalEnergies s’impose au sprint devant Ewen Costiou et décroche sa première victoire chez les professionnels. Alexandre Delettre (TotalEnergies) complète le podium du jour.
🚴🇫🇷 | Groupama-FDJ en Decathlon-AG2R worden afgetroefd en het is Thomas Gachignard die zijn eerste overwinning als prof pakt. 👏 #TourDeLimousin
📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/nI7JXlb6xu
— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 19, 2025
Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin
- Thomas Gachignard
- Ewen Costiou
- Alexandre Delettre
Results powered by FirstCycling.com