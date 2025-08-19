À découvrir

Tour du Limousin : Orluis Aular remporte la 1ʳᵉ étape Orluis Aular (Caja Rural - Seguros RGA) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin devant Axel Zingle et Dorian Godon.

Tour du Limousin 2024 : le parcours et les favoris Le Tour du Limousin s'élance ce mardi 13 août. Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas,... Voici le parcours et les favoris de cette 57ᵉ édition.

Tour du Limousin : Hugo Page empoche la dernière étape, le général pour Romain Grégoire Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty) a remporté la 4ᵉ étape du Tour du Limousin. Romain Grégoire s'adjuge le classement général.

Romain Grégoire en patron sur la 3ᵉ étape du Tour du Limousin Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté la 3ᵉ étape du Tour du Limousin devant les Espagnols Oscar Rodriguez et Jesus Herrada.

2ᵉ étape Tour du Limousin : Luca Mozzato débloque son compteur Luca Mozzato (Arkéa-Samsic) a remporté la 2ᵉ étape du Tour du Limousin. Il devance Lewis Askey et Benoît Cosnefroy, gêné dans le sprint.

1ʳᵉ étape Tour du Limousin : Romain Grégoire s’impose en solitaire Romain Grégoire (Groupama-FDJ) a remporté, ce mardi, la 1ʳᵉ étape du Tour du Limousin. Il devance Benoît Cosnefroy et Michael Storer.

Le parcours et les favoris du Tour du Limousin La 56ᵉ édition du Tour du Limousin débute ce mardi. Kévin Vauquelin, Benoît Cosnefroy ou encore Romain Grégoire seront au départ.

Tour du Limousin : la dernière étape pour Albanese, le général pour Aranburu Vincenzo Albanese a remporté la 4ème et dernière étape du Tour du Limousin. Il devance le leader du classement général, Alex Aranburu

3ème étape Tour du Limousin : Diego Ulissi s’impose Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté la 3ème étape du Tour du Limousin. Le puncheur italien a réglé au sprint le groupe des favoris.