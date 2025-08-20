Sylvain Moniquet (Cofidis) a remporté, ce mercredi, la 2ᵉ étape du Tour du Limousin 2025. Dans l’ascension finale des Côteaux Périgourdins, quatre coureurs dont la différence en tête de course avec Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale), Alexandre Delettre (TotalEnergies), Ewen Costiou (Arkéa – B&B Hotels) et Sylvain Moniquet, qui est parvenu à revenir sur le trio. À 2 kilomètres de l’arrivée, Moniquet profite du marquage entre ses concurrents et part en solitaire. Le Belge s’impose sur cette étape reine et s’offre son premier bouquet chez les professionnels. Il devance Alexandre Delettre et Ewen Costiou, qui s’empare du maillot jaune de leader.

🚴‍♂️ #TDL2025 | 🇧🇪 Sylvain Moniquet s’impose devant Alexandre Delettre et Ewen Costiou sur la deuxième étape du Tour du Limousin ! pic.twitter.com/kh61srzE8f — francetvsport (@francetvsport) August 20, 2025

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Limousin

Sylvain Moniquet Alexandre Delettre Ewen Costiou

