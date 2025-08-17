Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la Polynormande, 14ᵉ manche de la Coupe de France 2025. Présent dans le groupe de tête qui a anticipé la bagarre finale, le grimpeur français a placé son attaque décisive à 9 kilomètres de l’arrivée. Nicolas Prodhomme s’impose en solitaire et s’offre sa sixième victoire de la saison, lui qui n’avait encore jamais levé les bras au début de l’année ! Il devance Sandy Dujardin (TotalEnergies) et Axel Mariault (CIC-U-Nantes). Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels) conserve la tête du classement général de la Coupe de France.

🥳 Quelle saison 2025 pour Nicolas Prodhomme ! Le coureur de Decathlon AG2R remporte la Polynormande, son 6e succès de l’année !#LesRP #Polynormande pic.twitter.com/g2KW3jyOi0 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 17, 2025

Le classement de la Polynormande 2025

Nicolas Prodhomme Sandy Dujardin Axel Mariault

