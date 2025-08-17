Nicolas Prodhomme (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la Polynormande, 14ᵉ manche de la Coupe de France 2025. Présent dans le groupe de tête qui a anticipé la bagarre finale, le grimpeur français a placé son attaque décisive à 9 kilomètres de l’arrivée. Nicolas Prodhomme s’impose en solitaire et s’offre sa sixième victoire de la saison, lui qui n’avait encore jamais levé les bras au début de l’année ! Il devance Sandy Dujardin (TotalEnergies) et Axel Mariault (CIC-U-Nantes). Clément Venturini (Arkéa – B&B Hotels) conserve la tête du classement général de la Coupe de France.

Le classement de la Polynormande 2025
  1. Nicolas Prodhomme
  2. Sandy Dujardin
  3. Axel Mariault

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : LNC/M.Vaning