Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce dimanche, la 44ᵉ édition de La Polynormande. Sur ses terres et sur le même circuit où il est devenu champion de France il y a quelques semaines, Lapeira s’est imposé au sprint sur cette 14ᵉ manche de la Coupe de France de cyclisme 2024. Il devance Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) et le jeune Brieux Rolland (Groupama-FDJ). À 24 ans, Lapeira décroche sa cinquième victoire chez les professionnels, la première avec le maillot tricolore sur les épaules.

Issu de l’échappée du jour et parti avec 2 autres coureurs dans les derniers kms, le champion de France Paul Lapeira s’impose sur la #Polynormande devant Pascal Eenkhoorn et Brieuc Rolland. Lepeira a signé sa 5e victoire de la saison. #cyclisme pic.twitter.com/4ygIxqdXDh — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) August 11, 2024

La réaction de Paul Lapeira :

« J’avais des crampes dans le dernier tour, mais j’ai tout donné. Brieuc Rolland a attaqué à 1,5 kilomètre de l’arrivée, j’ai fait tout de suite l’effort pour aller le chercher. Dans les trois cents derniers mètres, j’étais à côté de Pascal Eenkhoorn. J’ai attendu qu’il se retourne pour lancer mon sprint et prendre directement l’avantage et ça a fonctionné. Ça n’était pas le plan de courir comme ça, mais je sais que c’est une course où l’échappée a une chance d’aller au bout. Aujourd’hui on avait un bon groupe devant avec des coureurs costauds, on a su plier le peloton et on a vite compris qu’on jouerait la gagne. Mais il fallait être fort parce que c’était une dure journée. C’est incroyable de gagner à nouveau devant mon public après le championnat de France, avec le maillot tricolore cette fois-ci sur les épaules. »

Le classement de La Polynormande 2024

Paul Lapeira Pascal Eenkhoorn Brieuc Rolland

