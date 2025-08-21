Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Limousin. Alors que les deux derniers rescapés de l’échappée ont été repris au pied de la bosse finale, Paul Lapeira a fait parler ses talents de puncheur pour s’imposer sur cette troisième étape. Il devance Ewen Costiou (Arkéa et B&B Hotels), qui conforte son maillot jaune de leader, et Alexandre Delettre (TotalEnergies).
Paul Lapeira wins the 3rd stage of Tour du Limousin! #TourduLimousinhttps://t.co/r8iPWnMzGW pic.twitter.com/MZibFi7hSo
— Eemeli (@LosBrolin) August 21, 2025
Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Limousin
- Paul Lapeira
- Ewen Costiou
- Alexandre Delettre
Results powered by FirstCycling.com