Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour du Limousin. Alors que les deux derniers rescapés de l’échappée ont été repris au pied de la bosse finale, Paul Lapeira a fait parler ses talents de puncheur pour s’imposer sur cette troisième étape. Il devance Ewen Costiou (Arkéa et B&B Hotels), qui conforte son maillot jaune de leader, et Alexandre Delettre (TotalEnergies).

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Limousin
  1. Paul Lapeira
  2. Ewen Costiou
  3. Alexandre Delettre

