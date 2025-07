Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce jeudi, la 12ᵉ étape du Tour de France 2025. En début de course, un groupe XXL de 51 coureurs s’isole à l’avant. On y retrouve quelques coureurs bien placés au classement général comme Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ou encore Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Derrière, le peloton contrôle l’écart, qui ne dépasse jamais les 2 minutes. Dans la descente du col du Soulor, Bruno Armirail (Décathlon AG2R La Mondiale) part seul en tête.

🚴 #TDF2025 | 🤯 POGACAR PART SEUL DÈS LE PIED D’HAUTACAM ! VINGEGAARD NE PEUT PAS SUIVRE ! 📺 Le direct : https://t.co/M6y0e8CVHU pic.twitter.com/L4m1mIoT14 — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2025

Dès le pied de l’ascension finale d’Hautacam, Tadej Pogačar se dresse sur les pédales et personne ne peut suivre le champion du monde. Jonas Vingegaard gère bien son effort et revient à moins de 10 secondes, mais le Slovène en remet une louche et creuse l’écart inexorablement jusqu’au sommet. Pogacar s’impose en solitaire à Hautacam et récupère le maillot jaune. Il devance Jonas Vingegaard, +2:10″, qui pointe désormais à 3:31″ au classement général. Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium à 2:23″.

🚴 #TDF2025 | 🇸🇮 TADEJ POGACAR REMPORTE LA 12E ÉTAPE À HAUTACAM ! 💥 Il écrase la concurrence avec plus de 2 minutes d’avances sur la ligne ! pic.twitter.com/T2RDYN8Het — francetvsport (@francetvsport) July 17, 2025

Le classement de la 12ᵉ étape du Tour de France 2025