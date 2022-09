La 8ème édition du Ceratizit Challenge by La Vuelta (Vuelta Femme), s’élancera ce mercredi 7 septembre de Marina de Cudeyo. Voici le parcours et les favorites de la Vuelta Femme.

Ce mercredi 7 septembre débute la 8ème édition de la Vuelta Femme. Après le Giro et le Tour de France au mois de juillet, le gratin du cyclisme féminin a rendez-vous avec la Vuelta. Elles partiront pour cinq étapes, entre Marina de Cudeyo et Madrid. L’épreuve fait partie du calendrier World Tour féminin depuis sa deuxième édition, en 2016. L’an dernier, c’est Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) qui s’était imposé devant les Suissesses Marlen Reusser (Alé BTC Ljubljana) et Elise Chabbey (Canyon//SRAM Racing). Déjà lauréate du Giro et du Tour de France cette année, Van Vleuten tentera de réaliser le triplé.

Le parcours de la Vuelta Femme 2022

Mercredi 7 septembre : Étape 1 / Marina de Cudeyo – Marina de Cudeyo (CLM par équipe)

Jeudi 8 septembre : Étape 2 / Colindres – Colindres

Vendredi 9 septembre : Étape 3 / Camargo – Aguilar de Campoo

Samedi 10 septembre : Étape 4 / Palencia – Segovia

Dimanche 11 septembre : Étape 5 / Madrid – Madrid

Les favorites de la Vuelta Femme





Annemiek Van Vleuten (Movistar Team)

Après avoir remporté le Giro et le Tour de France Femme, elle tentera de réaliser le triplé lors de la Vuelta.

Demi Vollering (Team SD Worx)

2ème du Tour de France Femme, la Néerlandaise sera l’une des principales rivales de Van Vleuten.

Juliette Labous (Team DSM)

Lauréate du Tour de Burgos et 4ème du Tour de France cette saison, la Française sera l’une des outsiders.

Katarzyna Niewiadoma (CANYON//SRAM Racing)

3ème du Women’s Tour et 3ème du Tour de France Femme, la Polonaise tentera de jouer les premiers rôles.

Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ-Futuroscope)

Récente lauréate du Tour de Scandinavie, la championne du Danemark est en forme et tentera de réaliser le meilleur classement général.

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)

4ème du Giro et 6ème du Tour de France, la championne d’Italie sera la leader de la formation Trek-Segafredo.

Mavi Garcia (UAE Team ADQ)

3ème du Giro, la championne d’Espagne vient de remporter la Classic Lorient Agglomération et aura à cœur de briller à domicile.

Comment suivre la Vuelta Femme à la TV ?

L’épreuve sera diffusée chaque jour sur les antennes d’Eurosport 2.