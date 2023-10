Nino Schurter décroche son 9ème titre de la Coupe du Monde à Mont-Sainte-Anne

Dans une finale palpitante à Mont-Sainte-Anne, Nino Schurter, le cycliste le plus régulier en XCO, a prouvé une fois de plus pourquoi il est considéré comme le plus grand de tous les temps, en remportant son 9ème titre de la Coupe du Monde. La saison 2023 a été exceptionnelle pour Schurter, avec deux victoires record en Coupe du Monde.