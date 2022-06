L’équipe Bora-Hansgrohe a dévoilé, ce lundi, le nom des 8 coureurs qui prendront le départ du Tour de France. Aleksandr Vlasov sera le leader de l’équipe et visera un podium à Paris. À noter l’absence du sprinter irlandais Sam Bennett.

Les 8 coureurs sélectionnés

Felix Großschartner

Marco Haller

Lennard Kämna

Patrick Konrad

Nils Politt

Danny van Poppel

Maximilian Schachmann

Aleksandr Vlasov

Ralph Denk, Team Manager

« Nous visons un podium. Bien sûr, c’est un objectif difficile, mais avec la performance que nous avons vue d’Aleksandr Vlasov cette saison, c’est un objectif réaliste et nous avons une équipe solide avec un soutien total pour lui sur tous les terrains. Nous voulons montrer un style de course actif et offensif, nous concentrer sur le classement général et peut-être même remporter une étape. Je serais très heureux sur les Champs-Élysées si nous atteignons ces objectifs. »