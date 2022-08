Au terme des 168,9km de course sous la pluie de la Polynormande, c’est Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM), parti dans les premiers kilomètres, qui s’impose à Saint-Martin-De-Landelles. Il devance, au sprint, Lorenzo Rota (Intermarché Wanty-Gobert) et Anthony Turgis (Total Energies) ses quatre compagnons d’échappée. Bonnamour signe sa première victoire de la saison et succède à Valentin Madouas (Groupama-FDJ) au palmarès de l’épreuve.

Les mots de Franck Bonnamour suite à sa victoire sur la Polynormande :

« Ce matin, j’étais sans doute l’un des seuls coureurs du peloton à me réjouir de la météo, sourit l’enfant de Lannion. J’aime prendre le départ d’une course sous la pluie, cela a le don de me transcender et de renforcer mon côté guerrier. » Après un début de course où les Men in Glaz auront été de tous les coups, la bonne échappée s’est formée sur le circuit final, à plus de 120 km de l’arrivée. « Nous étions la seule équipe représentée par deux coureurs et voir Alexis à mes côtés m’a mis en confiance. C’était notre reprise à tous les deux, on s’est soutenu mutuellement car nos sensations n’étaient vraiment pas super. Heureusement, j’ai senti que cela se débloquait à 50 km de l’arrivée mais il a fallu que je me botte les fesses ! Quand Alexis a coincé, je me suis accroché au maximum et ai tâché de me faire confiance en effectuant ma part de travail comme tout le monde. »

« J’ai tellement souffert sur le Tour que je voulais que ces trois semaines compliquées me servent maintenant. Le dernier tour a été très difficile. Le peloton n’était pas loin derrière et Guillaume Martin a monté les deux dernières côtes très rapidement afin de nous faire sauter, j’étais vraiment à la limite… Je me suis dit que si je basculais avec la tête en haut de la dernière bosse, ils ne me feraient pas péter ensuite. J’ai eu confiance en ma pointe de vitesse et ça l’a fait ! »

Guillaume Martin (Cofidis) qui aura fait un joli travail en imposant un gros rythme dans l’échappée. Il termine quatrième devant Clément Venturini (AG2R Citroën) cinquième. Arnaud de Lie (Lotto-Soudal) qui a été repris à 16 km de l’arrivée remporte le sprint du peloton et termine à la sixième place.

Le classement de la Polynormande 2022