Sam Bennett (Bora-Hanshrohe) a remporté la quatrième étape de la Vuelta. Au terme d’un nouveau sprint massif, l’Irlandais a signé sa deuxième victoire en deux jours. Comme hier, il devance Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Daniel McLay (Arkéa Samsic) prend la 3ème place, juste devant Bryan Coquard, 4ème de l’étape. Au classement général, nouveau changement de leader. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) est le nouveau porteur du maillot rouge. Victime d’une chute, Michael Woods (Israel – Premier Tech) a été contraint à l’abandon.

« Je suis très heureux de ma deuxième victoire d’étape et je dois dire un grand merci à mes coéquipiers. Ils ont été tout simplement super. Jonas a roulé dans le vent à l’avant toute la journée et il avait même encore la puissance nécessaire pour faire un bon virage à la fin. Après ça, Ryan nous a bien gardé en tête, et puis il y a eu le départ magistral de Danny. C’était vraiment un travail d’équipe parfait. Honnêtement, ce n’était pas si facile aujourd’hui parce que beaucoup de coureurs se battaient pour notre roue, mais j’ai réussi à m’accrocher à Danny et à lancer mon sprint au bon moment. Nous avons également augmenté notre avance dans le classement des points aujourd’hui. Je ne peux pas demander plus que ça ». – Sam Bennett

Le dernier kilomètre de l’étape

⏪Etapa 3️⃣ – Stage 3️⃣ | #LaVuelta22 🇪🇸 Siente la emoción del último kilómetro en una nueva victoria de @Sammmy_Be y @BORAhansgrohe gracias a @CarrefourES. 🇬🇧 Rewatch the last km as Sam Bennett makes it 2 sprint victories in a row in Breda!

#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/RgbBahf8yE — La Vuelta (@lavuelta) August 21, 2022

