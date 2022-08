Marc Sarreau (AG2R Citroën Team) a remporté la deuxième étape du Tour de Poitou-Charente. Benjamin Thomas (Cofidis) et Stefan Küng (Groupama-FDJ) ont tenté de piéger les sprinters dans le final de l’étape, en vain. C’est donc Marc Sarreau qui s’est imposé au terme d’un sprint massif. Il devance Pierre Barbier (B&B Hotels-KTM) et Edward Theuns (Trek-Segfaredo). Le dernier kilomètre a été marqué par une chute à l’avant du peloton, empêchant certains coureurs de disputer le sprint. Au classement général, Sarreau signe sa deuxième victoire en deux jours et conforte son maillot de leader. Il compte désormais 10″ d’avance sur son dauphin, Theuns.

Les classements du Tour de Poitou-Charentes