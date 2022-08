Wout Van Aert, annoncé favori, s’est imposé ce dimanche sur la Bretagne Classic. Ce GP de Plouay s’est joué au sprint avec Van Aert qui devance le local de l’étape Axel Laurance (B&B Hotels-KTM) qui fait une très belle seconde place et Alexander Kamp (Trek-Segafredo) qui monte sur la 3ème marche du podium.

Les mots d’Arnaud de Lie 4ème de la Bretagne Classic

« Cette quatrième place dans une course difficile comme la Bretagne Classic me rend bien sûr heureux, mais quand on fait un sprint pour la victoire, on en veut toujours plus. Les jambes se sentaient encore très bien pour le sprint et l’équipe a encore fait un excellent travail pour me mener à la ligne. Nous avons peut-être fait une petite erreur en étant à l’avant trop tôt. Néanmoins, je ne pense pas avoir lancé mon sprint trop tôt, mais avec la légère montée et le vent de face, je me suis quand même fait dépasser à la toute fin. J’étais proche du podium et peut-être même de la victoire, donc cette quatrième place me rend vraiment heureux. »

Le classement de la Bretagne Classic 2022