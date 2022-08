Ce dimanche 28 août a lieu la 86ème édition de la Bretgane Classic. Cette année encore, plusieurs stars du peloton seront au départ comme Wout Van Aert ou Tadej Pogacar. Voici le parcours et les favoris de la Bretagne Classic.

La Bretagne Classic 2022 a lieu ce dimanche à Plouay. Comme tous les ans, la course devrait nous offrir un beau spectacle. L’épreuve fait partie du calendrier World Tour depuis 2011. L’an dernier, c’est Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team) qui s’était imposé devant les coureurs de la Quick-Step Julian Alaphilippe et Mikkel Honoré. Cette année, Cosnefroy sera là pour tenter de conserver sa victoire, mais Wout Van Aert et Tadej Pogacar seront les favoris.

Le parcours de la Bretagne Classic

Le circuit final

Les favoris de la Bretagne Classic





Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

2ème de la BEMER Cyclassics pour sa reprise après le Tour de France, le Belge sera le grand favori.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

Après son abandon sur la Classica San Sebastian, Pogacar devrait jouer les premiers rôles dans un final vallonné.

Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën Team)

Vainqueur de la Bretagne Classic en 2021, Cosnefroy vient de terminer 6ème du Tour du Limousin.

David Gaudu (Groupama-FDJ)

4ème du dernier Tour de France, Le Breton évoluera à domicile et aura à cœur de briller.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma)

Récent vainqueur du Tour du Danemark, Laporte est dans une forme étincelante et sera à surveiller.

Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Madouas réalise une superbe saison 2022 et tentera de briller à nouveau sur ses terres bretonnes ce dimanche.

Comment suivre la course ?

La Bretagne Classic sera à suivre en direct sur France 3 dès 15h15.