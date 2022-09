Au 1er janvier 2023, la structure de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux sera dotée d’une nouvelle équipe Continentale de Développement, composée de seize jeunes talents dirigés par Kévin Van Melsen. Après Arne Baers (20 ans, Belgique) et Nathan Smith (18 ans, Grande-Bretagne) s’ajoutent quatre autres noms à l’effectif : Alessio Delle Vedove (18 ans, Italie), Victor Hannes (18 ans, Belgique), Tim Rex (18 ans, Belgique) et Jelle Vermoote (21 ans, Belgique).

Alessio Delle Vedove :

« Je suis de près les performances de la World Team, voir le succès des coureurs italiens de l’équipe me donne envie de suivre leurs traces. Évoluer dans une équipe étrangère était importante pour moi, car j’ai l’ambition de progresser en tant que coureur mais aussi de grandir en tant que personne. Je ne pouvais rêver d’un meilleur environnement pour parfaire mon apprentissage, je profiterai d’un large éventail d’opportunités et de nouveaux objectifs. Je me prépare à ce nouveau défi dans l’espoir d’obtenir de bons résultats sous mes nouvelles couleurs le plus tôt possible. Je tiens à remercier l’équipe pour la confiance qu’elle porte en mes capacités. »

Victor Hannes :

« Les progrès réalisés par l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux me font rêver. La mentalité qui y règne au plus haut niveau est un exemple pour nous, les futurs coureurs de l’équipe de Développement. J’ai tout de suite adhéré au projet lors des échanges avec Kévin Van Melsen. Tout a été pensé dans les moindres détails, qu’il s’agisse des stages, du programme de courses, l’environnement ou encore le matériel. Il me tarde de franchir un nouveau pallier et découvrir la catégorie Espoirs, ce sera un beau défi car j’entame en parallèle mes études d’ingénieur civil. Je sais que je pourrai progresser dans la sérénité, mais en même temps j’ai l’ambition d’obtenir de bons résultats dès la saison prochaine. »

Tim Rex :

« Enfant, je regardais les courses à la télévision avec mon frère Laurenz, nous partagions le rêve de devenir nous-mêmes cyclistes professionnels. C’est ce rêve d’enfant qui m’a convaincu de mettre de côté mon VTT et de relever ce défi sur la route avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Je vais pouvoir exploiter mon explosivité et ma capacité de récupération sur de nombreuses épreuves. Je pourrai bénéficier de l’expérience de Kévin Van Melsen et des conseils de mon frère pour m’améliorer d’un point de vue tactique. Je veux faire mes preuves dans la catégorie Espoirs et progresser pas à pas, animé par l’envie de représenter la World Team sur un Grand Tour. »

Jelle Vermoote :

« J’ai immédiatement été séduit par le projet porté par Kévin Van Melsen. Malgré l’intérêt de plusieurs équipes Pro Continental, je n’ai pas eu à hésiter. Je sais qu’avec Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, je pourrai notamment combiner la route et le cyclocross. Bart Wellens m’a témoigné sa totale confiance, ses conseils me permettront de m’aligner avec ambition sur plusieurs cross et de préparer au mieux la saison sur route sous mes nouvelles couleurs. J’ai beaucoup progressé cette saison et je veux poursuivre sur ma lancée. Je pourrai profiter de l’expertise de l’équipe sur le matériel ou la nutrition, dans un environnement similaire à celui de la World Team. »

Kévin Van Melsen (Directeur Sportif IWG Development Team):

« Notre nouvelle équipe Continentale de Développement a l’ambition d’être compétitive dans tous les domaines. Notre noyau sera composé de coureurs assez jeunes et motivés pour se montrer dans la catégorie Espoirs, avec des profils de sprinteurs, puncheurs, grimpeurs, des coureurs classiques et des spécialistes du cyclocross. Nous voulons nous focaliser sur leur développement en leur offrant toutes les chances de réaliser leur rêve de devenir coureur professionnel. Un programme annuel sera établi avec chacun d’entre eux cet hiver. C’est un facteur important pour eux, qui leur permettra de travailler de manière ciblée et d’alterner avec leurs études ou d’autres disciplines. »

« Nous allons accompagner au mieux Alessio Delle Vedove, Victor Hannes et Tim Rex dans leur transition vers la catégorie Espoirs. Alessio a démontré sa vélocité sur la piste et a décroché plusieurs victoires dans des interclubs italiens chez les Juniors. Il sera donc le sprinteur par excellence de notre équipe. La victoire de Victor Hannes à Liège-Bastogne-Liège parle d’elle-même sur ses qualités de puncheur. Il a aussi récemment confirmé en Espagne qu’il avait un sprint intéressant. Notre Cellule Performance est convaincue des aptitudes de Tim Rex en tant que cycliste sur route. Nous sommes ravis de son choix de se joindre à notre équipe, nous le soutiendrons dans son développement en tant que talent multidisciplinaire. »

« Il est important que nos plus jeunes éléments puissent apprendre de coéquipiers plus expérimentés. Dans ce sens, Jelle Vermoote jouera un rôle important. Il a été régulièrement été sélectionné par l’équipe nationale, notamment sur les derniers championnats d’Europe. Il a montré la semaine dernière au championnat de Belgique qu’il peut encore sprinter pour une belle place d’honneur au terme d’une course difficile dans l’échappée. J’ai hâte de le voir en compétition sous nos couleurs dès cet hiver, car Bart Wellens est persuadé qu’il peut briller sur le podium des courses de cyclo-cross dans la catégorie Espoirs. »