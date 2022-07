La team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux va lancer son équipe continentale en 2023. La formation belge WorldTour souhaite se doter d’un réservoir de jeunes talents. Kévin Van Melsen, actuellement coureur au sein de l’équipe professionnelle, se chargera de mener à bien ce projet.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux mise sur la jeunesse

Dès le 1er janvier 2023, la structure Continuum Sports Belgium se dotera d’une équipe UCI Continental Team. La société s’occupe déjà des équipes UCI World Team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux et UCI Cyclo Cross Team Tormans. Une quinzaine de coureurs devraient bénéficier de ce programme de développement. La formation WorldTour belge veut ainsi s’appuyer sur des coureurs à forts potentiels. Une stratégie qui s’inscrit dans une vision à long terme. Faire confiance à des jeunes ne serait pas étonnant pour Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. L’équipe de Jean-François Bourlart a comme leader attitré Biniam Girmay, 22 ans seulement. L’érythréen a un contrat l’amenant jusqu’en 2026. Cette année, il a remporté Gent-Wevelgem et une étape du Giro.

Jean-François Bourlart (Directeur général Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) : « Il apparaissait comme une évidence de compléter notre projet par une équipe UCI Continentale, afin de former de jeunes coureurs et les emmener vers le plus haut niveau. Je me réjouis du soutien affiché par nos partenaires historiques et techniques pour nous accompagner dans ce projet. Je suis très heureux également que Kévin ait accepté d’endosser le rôle de directeur sportif dans ce projet. C’est un cadre, qui a gravi les échelons avec notre projet. Capitaine de route et très à l’écoute des jeunes coureurs qui ont intégré notre structure World Tour, je suis convaincu qu’il sera le formateur idéal pour guider les coureurs de notre équipe Continentale. »

Un coureur historique pour un poste à responsabilités

Kévin Van Melsen se chargera de la direction de l’équipe continentale. Le belge de 35 ans est coureur chez Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux depuis 2009. Il prendra sa retraite sportive à la fin de la saison. Puis, il endossera dans la foulée le rôle de Directeur sportif de l’équipe de développement. Une fonction qui devrait convenir à merveille au wallon et capitaine de route.

Kévin Van Melsen (coureur Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) : « Je suis très heureux et honoré de faire partie de ce projet. Après 12 ans de carrière chez les professionnels je vais pouvoir mettre mon expérience au service des plus jeunes, ce qui sera pour moi une expérience enrichissante. Nous sommes déterminés à pouvoir exploiter au mieux les qualités de nos futurs coureurs en leur permettant de performer avec le meilleur matériel possible et en suivant un plan annuel adapté à chacun d’entre eux. De cette manière nous voulons préparer nos coureurs à passer un cap dans leurs carrière et espérons le à intégrer notre équipe World Tour à terme. »