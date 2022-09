Au terme des 197,6km du GP de Fourmies c’est le sprinteur Calew Ewan qui s’est imposé devant le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) qui avait lancé le sprint final. Amaury Capiot (Arkea-Samsic) monte sur la 3ème marche du podium. La course a été animée par une échappée composée de Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty Gobert), Maxime Jarnet (Go Sport Roubaix Lille Métropole), Nicolas Debeaumarché (St Michel-Aubert93), Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB) et Milan Fretin (Sport Vlaanderen Baloise) mais c’était sans compter sur la chute massive intervenue en fin de parcours. Qui aura mis au tapis certains des favoris.

Dylan Groenewegen (2ème) :

» Nous avons fait du bon travail en tant qu’équipe aujourd’hui, mais malheureusement nous avons perdu quelques coureurs dans la chute à 3 km de l’arrivée. Heureusement, j’étais à l’avant lorsque le peloton s’est séparé. Au final, j’ai lancé le sprint trop tôt, mais je pense que c’était la meilleure option, donc nous sommes heureux du résultat. »

Le classement du GP de Fourmies 2022