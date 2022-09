Ce dimanche a lieu la 89ème édition du Grand-Prix de Fourmies. Les coureurs s’élanceront pour 197,6 km. Voici le parcours et les favoris du Grand-Prix de Fourmies.

Ce dimanche 11 septembre a lieu la 89ème édition du Grand-Prix de Fourmies. La course fait partie du calendrier UCI Pro Series depuis 2020. L’épreuve attire chaque année les meilleurs sprinters mondiaux. L’an dernier, Elia Viviani (Cofidis) s’était imposé devant Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et Fernando Gaviria (UAE Team Emirates). Cette année, les coureurs s’élanceront pour 197,6 km, avec 5 tours du circuit final à effectuer.

Le parcours du Grand-Prix de Fourmies 2022

Le profil du circuit final

Arnaud Gérard (directeur sportif Arkéa Samsic) : « En regard du plateau annoncé sur cette édition 2022 du Grand Prix de Fourmies, les chances que la course se remporte au sprint sont fortes. Nous axerons donc les nôtres autour de Hugo Hofstetter. Le but est de l’aider à réaliser la meilleure performance possible. On sait d’expérience que Fourmies est une épreuve de placement qui s’apparente à une course belge. Le circuit final est physique et à accomplir à 5 reprises pour 11 kilomètres, lequel est agrémenté de nombreuses relances et de faux-plats qui font mal aux jambes. Hugo sera bien entouré durant cette compétition et notamment lors du sprint. Fourmies sera aussi l’épreuve de reprise d’Amaury (Capiot) et elle lui servira de remise en route en vue de la fin de saison. »

Les favoris du Grand-Prix de Fourmies





Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl)

Le champion d’Europe tentera d’aller chercher une 13ème victoire cette saison.

Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert)

Le Norvégien réalise une belle saison et sera l’un des favoris du GP de Fourmies.

Arnaud De Lie (Lotto Soudal)

À 20 ans seulement, le Belge comptabilise déjà 9 victoires cette année.

Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco)

Vainqueur d’étape sur le Tour de France, le Néerlandais sera l’un des favoris.

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Auteur d’une saison mitigée, il vient de retrouver la victoire sur le Tour d’Allemagne.

Marc Sarreau (AG2R Citroën Team)

Triple vainqueur d’étape sur le Tour de Poitou-Charentes, il sera l’un des outsiders.

Comment suivre le GP de Fourmies à la TV ?

L’épreuve sera diffusée sur Eurosport et sur France 3 Hauts-de-France entre 15h et 17h.