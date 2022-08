Fabio Jakobsen (Pays-Bas) a remporté le titre de champion d’Europe sur route dans la catégorie Élites aujourd’hui à Munich (Allemagne).

Le solide sprinteur néerlandais s’est imposé au terme d’un sprint en rangs serrés sur le français Arnaud Demare, déjà deuxième du Championnat d’Europe 2020. Le belge Tim Merlier a terminé en troisième position. La course, partie de Murnau am Staffelsee, s’est animée dès le kilomètre zéro. Au départ réel, Silvan Dillier (Suisse) et Lukas Pöstlberger (Autriche) sont sortis du peloton de 142 participants et ont immédiatement trouvé un accord, jusqu’à obtenir une avance maximum de 2’50 » sur le groupe contrôlé en permanence par les coureurs des Pays-Bas, de l’Italie et de la Belgique.

Les phases finales ont été caractérisées par cinq tours du spectaculaire circuit urbain dans le centre de la capitale bavaroise. Le peloton a réduit l’écart et a repris les deux protagonistes du jour à vingt-sept kilomètres de l’arrivée. Dans les derniers kilomètres de course, le rythme a été très élevé, le peloton n’a laissé aucune marge pour une éventuelle tentative d’attaque, jusqu’à trois kilomètres de l’arrivée quand le suisse Stefan Bissegger tente l’effet surprise. Les Italiens ont été les plus actifs pour reprendre le Suisse, mais dans le sprint final Jakobsen, parfaitement piloté par son équipe, s’est clairement imposé sur Demare et Merlier. Pour Fabio Jakobsen, né en 1996, il s’agit de la douzième victoire de la saison.

Les Championnats d’Europe sur Route de Munich se poursuivront mercredi 17 août. Il s’agira des épreuves en contre-la-montre. Avec un final dimanche prochain (21 août) avec l’épreuve féminine en ligne.

Le classement complet des Championnats d’Europe route 2022