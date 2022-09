Après la huitième place obtenue par Quinten Hermans et l’équipe belge sur le Relais Mixte et la quatrième place de Madis Mihkels dans la course en ligne Espoirs, huit coureurs de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert seront en lice ce dimanche pour le titre de Champion du Monde sur route dans la catégorie Élites, un record pour la World Team.

Dernières informations sur la course en ligne des Championnats du monde route de Wollogong 2022

Le départ sera donné à 02h15 heure belge (10h15 heure locale) pour une course de 267 kilomètres. Partant depuis Helensburgh, le peloton devra d’abord accomplir une traversée de 61,5 kilomètres en passant par le Mont Keira (7,5 km à 5,7%), avant d’entamer les onze tours de circuit dans les rues de Wollongong comportant chacun le Mount Pleasant (1,1km à 8,6%).

Biniam Girmay s’exprime avant la course en ligne des Championnats du monde 2022

« Après les classiques du printemps et le Giro, le Championnat du Monde est mon troisième grand objectif de la saison. Comme nous l’avions prévu avec l’équipe l’hiver dernier, j’ai préparé ce rendez-vous avec une période d’entraînement en altitude à Asmara, quelques courses par étapes et une série de courses d’un jour similaires au tracé de Wollongong, comme le GP Plouay, le Tour du Doubs ou les classiques canadiennes. Malgré mes deux chutes il y a quelques semaines, ma condition n’a cessé de se bonifier au fil des semaines. Comme pour mes objectifs précédents, je suis convaincu de m’être idéalement préparé pour me présenter au départ au meilleur de ma forme. »

« Pour mon premier Championnat du Monde avec les pros, j’espère un scénario similaire à celui de l’an dernier dans la course Espoirs, qui m’a conduit à la médaille d’argent. Notre nation n’aura pas à assumer le poids de la course. Parmi mes coéquipiers, je peux compter sur Amanuel Ghebreigzabhier et Merhawi Kudus, qui font aussi partie du peloton World Tour et qui ont démontré qu’ils pouvaient gérer des courses aussi longues. Si plusieurs d’entre nous parviennent à survivre jusqu’à la finale, nous devrons opérer les bons choix tactiques. Sur le papier, il y a beaucoup de prétendants pour le titre. Mais après 267 kilomètres, la question sera de savoir qui est le plus frais. »