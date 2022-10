Cette année, la première édition de la Série Mondiale Gravel UCI va se dérouler en Italie. En Vénétie, au nord-est du pays, les 8 et 9 octobre 2022. La seconde se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2023 dans un lieu à confirmer. Il s’agira des premiers Championnats du Monde UCI de gravel. Le concept de cette nouvelle série de gravel étant basé sur le modèle existant de la Série Mondiale Gran Fondo UCI, qui rencontre un grand succès ; ce championnat dédié au gravel devrait aussi faire mouche auprès des passionnés.

Pour cette première, Peter Sagan sera au départ, mais aussi Mathieu van der Poel et Gianni Vermeersch qui s’affronteront sur les 194km du parcours entre Vicenza et la ville voisine de Cittadella. Le parcours comporte 36 % de chemins de terre, 18 % de gravier dur, 1 % de pavés, 17 % de surface dure et 27 % d’asphalte.