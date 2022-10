Benjamin Thomas et Donavan Grondin sont devenus, ce dimanche, champions du monde de l’Américaine. À domicile, au vélodrome de Saint-Quentin-En-Yvelines, les Français ont devancé les Britanniques, Ethan Hayter et Oliver Wood. La paire belge, composée de Fabio van den Bossche et Lindsay de Vylder, prend la troisième place. Il s’agit du troisième titre pour l’équipe de France dans ces championnats du monde, après celui de Mathilde Gros sur le sprint et de Marie-Divine Kouamé sur le 500 mètres.

La vidéo du titre de Benjamin Thomas et Donavan Grondin :