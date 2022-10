L’équipe de développement de Lotto Dstny change de nom et s’appellera officiellement Lotto Dstny Devo Team dès la saison 2023. La formation évoluera au niveau continental et elle vient de boucler sa sélection, qui comptera dix-sept jeunes talents. 2022 a été une année riche en succès pour l’équipe de développement de Lotto Soudal.

C’est avec une grande satisfaction que son team manager Kurt Van de Wouwer évoque la saison écoulée :

« Chaque année, il semble difficile d’améliorer, ou même d’égaler, les performances réalisées la saison précédente, mais nous parvenons tout de même toujours à franchir de nouveaux caps », explique-t-il. « En tant qu’équipe, nous avons fait d’excellentes performances, nous avons gagné des courses avec beaucoup de coureurs différents et sur de multiples terrains, comme les classiques, les courses à étapes et même dans les championnats. Alec Segaert s’est tout juste imposé à l’Il Piccolo Lombardia tandis que Lennert Van Eetvelt a lui enlevé une étape et la deuxième place du général du Giro U23. Comme chaque année, les championnats de Belgique représentent l’un de nos objectifs majeurs et nous sommes repartis cette année avec le maillot tricolore dans trois disciplines. Jarne Van de Paar est devenu champion de Belgique sur route, Alec Segaert a remporté le titre dans le chrono et notre formation s’est également montrée la plus rapide dans le contre-la-montre par équipes. »

Pas moins de 70 coureurs ont été propulsés au niveau professionnel depuis la création de l’équipe, comme par exemple Tim Wellens, Florian Vermeersch ou Arnaud De Lie. « Chaque année, nous essayons d’intégrer plusieurs coureurs à notre équipe pro », poursuit Kurt Van de Wouwer. « Cette année, c’est au tour de Lennert Van Eetvelt et de Liam Slock de rejoindre le niveau professionnel. Alec Segaert et Jarne Van de Paar sont eux déjà assurés de recevoir un contrat pro en 2024. À côté de ça, quatre autres coureurs ont déjà signé dans d’autres équipes pros. Nous sommes convaincus que notre sélection pour 2023 contient déjà quelques futurs coureurs professionnels. Grâce à l’accompagnement professionnel de l’équipe et à un calendrier qui permet d’affronter le top international chez les espoirs, nous leur permettons de franchir la dernière étape de leur préparation. »

L’an prochain, l’équipe de développement jouera un rôle important au sein de Lotto Dstny car elle évoluera pour la première fois au niveau continental. « Le passage au niveau continental est une évolution logique. Nos jeunes talents pourront ainsi faire l’expérience de courses aux côtés de professionnels aux niveaux ProSeries et .1. Nous espérons ainsi réduire l’écart avec le niveau professionnel et améliorer l’intégration des jeunes coureurs dans notre noyau pro », conclut Kurt Van de Wouwer.

Les dix-sept coureurs qui composeront l’équipe de Lotto Dstny Devo Team la saison prochaine :

Ramses Debruyne, Jelle Declerck, Tijl De Decker, Axel De Lie, Jelle Harteel, Branko Huys, Joshua Giddings, Robin Orins, Milan Paulus, Gianluca Pollefliet, Cameron Rogers, Alec Segaert, Jarne Van de Paar, Lorenz Van de Wynkele, Cédric Van Raemdonck, Viktor Verschaeve et Jago Willems.