Ce dimanche se tenait la 3ème manche des championnats du monde de cyclocross 2022 et c’est Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) qui s’est imposé devant Lars Van Der Haar (Baloise Trek Lions) et Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal)

« Je suis très fatigué mais très heureux ! J’ai dûaller chercher très très loin aujourd’hui car le décalage horaire a frappé fort, mais j’ai déjà hâte au prochain tour ».

Another victory for Eli Iserbyt! He wins solo in Tábor 🇨🇿 after a fast race. 🥇 Lars van der Haar 🥈 and Michael Vanthourenhout 🥉complete the podium. #CXWorldCup pic.twitter.com/a2kCi7KjET

