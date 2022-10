La saison de Cyclo-cross vient de débuter le week-end dernier. Voici toutes les informations sur la nouvelle saison de Cyclo-cross 2022-2023.

Alors que la saison sur route touche à sa fin, plusieurs courses de Cyclo-Cross ont déjà eu lieu ces dernières semaines. Le week-end dernier avait lieu la première manche de la coupe du monde. Organisée à Waterloo, aux États-Unis, Eli Iserbyt s’est imposé chez les hommes. Il devance Laurens Sweeck et Lars van der Haar. Du côté des femmes, Fem Van Empel a remporté cette première manche, devant Ceylin Alvarado et Lucinda Brand.

La deuxième manche de la coupe du monde aura lieu ce dimanche 16 octobre, toujours aux États-Unis, à Fayeteville. En tout, il y aura 14 manches de coupe du monde de Cyclo-Cross pour cette saison 2022-2023. La saison dernière, Eli Iserbyt et Lucinda Brand avaient remporté le classement général de la coupe du monde. Les championnats du monde de Cyclo-Cross auront lieu le 4 février 2023 à Hoogerheide, aux Pays-Bas. Tom Pidcock et Marianne Vos remettront leur titre en jeu. Les stars du Cyclo-cross, Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert devraient participer à quelques manches cet hiver.

Le calendrier de la coupe du monde de Cyclo-cross 2022-2023

1ère manche : 09/10/2022 / Waterloo (États-Unis)

2ème manche : 16/10/2022 / Fayeteville (États-Unis)

3ème manche : 23/10/2022 / Tabor (République Tchèque)

4ème manche : 30/10/2022 / Maasmechelen (Belgique)

5ème manche : 13/11/2022 / Beekse Bergen (Pays-Bas)

6ème manche : 20/11/2022 / Overijse (Belgique)

7ème manche : 27/11/2022 / Hulst (Pays-Bas)

8ème manche : 04/12/2022 / Anvers (Belgique)

9ème manche : 11/12/2022 / Dublin (Irlande)

10ème manche : 17/12/2022 / Val di Sole (Italie)

11ème manche : 26/12/2022 / Gavere (Belgique)

12ème manche : 08/01/2023 / Zonhoven (Belgique)

13ème manche : 22/01/2023 / Benidorn (Espagne)

14ème manche : 29/01/2023 / Besançon (France)

Championnats du monde : 04/02/2023 / Hoogerheide (Pays-Bas)

Comment suivre la saison de Cyclo-cross 2022-2023

Toutes les manches de la coupe du monde seront à suivre sur la chaîne l’Équipe 21 et sur Eurosport.