L’équipe de développement Astana Qazaqstan (équipe continentale UCI) présente sa liste de coureurs pour 2023, composée de 12 coureurs, dont 6 représentant le Kazakhstan. Aux côtés de Juan Carlos Lopez, Harold Martin Lopez, Nicolas Vinokurov, Alexandre Vinokurov, Daniil Pronskiy, Andrey Remkhe, Davide Toneatti et Orken Slamzhanov, qui ont prolongé leur contrat pour une saison supplémentaire, l’équipe sera rejointe par quatre nouveaux coureurs :

Nil Aguilera Norba a terminé deuxième du contre-la-montre individuel lors des championnats nationaux espagnols juniors. Il a également remporté quelques victoires dans le calendrier national espagnol : il a gagné Sant Julia Vilatorta et une étape de la Vuelta al Besaya Juniors.

Saveliy Laptev, le vainqueur de Velo Alanya Junoir, Judex Autonomicos Garrovillas de Alconetar, deux étapes de la Vuelta a las Comarcas et une étape de la Volta ao Concelho de Loule Juniores.

Maxim Taraskin a été deuxième de la course sur route lors des Championnats asiatiques juniors de cyclisme. Il s'est également classé quatrième au classement général de la Velo Alanya Juniors et sixième au classement général du Tour de DMZ Juniors.

Simone Zanini, le vainqueur du Trofeo Graziella E Francesco Pistolesi et de Brescia-Montemagno.

« La saison dernière s’est avérée être une bonne saison, elle a apporté à notre équipe de développement beaucoup d’expérience et maintenant l’équipe est prête pour sa deuxième saison en étant plus confiante, plus expérimentée et motivée. Je considère que la nouvelle équipe est bien équilibrée, donc nous pouvons nous attendre à de nouveaux progrès de la part des pilotes. Certains d’entre eux vont faire leurs premiers pas dans la nouvelle catégorie d’âge, tandis que d’autres viseront des résultats importants dans les catégories Moins de 23 ans et Elite. Comme vous pouvez le constater, la moitié de l’équipe est composée de coureurs kazakhs de la catégorie des moins de 23 ans, où Yevgeniy Fedorov est devenu champion du monde cette année. Par conséquent, le projet est très important pour notre jeunesse cycliste nationale », a déclaré Alexandr Vinokurov, directeur général de l’équipe Astana Qazaqstan.

La liste complète des coureurs development de 2023 :

Nil Aguilera Norba (ESP), Saveliy Laptev, Juan Carlos Lopez (COL), Harold Martin Lopez (ECU), Daniil Pronskiy (KAZ), Andrey Remkhe (KAZ), Davide Toneatti (ITA), Alexandre Vinokurov (KAZ), Nicolas Vinokurov (KAZ), Maxim Taraskin (KAZ), Orken Slamzhanov (KAZ), Simone Zanini (ITA).