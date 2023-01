La 13ème manche de la Coupe du monde de cyclo-cross s’est déroulée sous un temps ensoleillé, ce dimanche à Benidorm en Espagne. Les coureurs se sont affrontés sur un circuit sec et fuyant, offrant un spectacle passionnant aux fans présents. Finalement, c’est Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), le Néerlandais, qui a remporté la victoire en battant Wout van Aert (Jumbo-Visma) lors d’un sprint final enflammé ou Van Aert aura pris tous les risques à la limite de la chute, en vain.

La course a été incroyablement indécise jusqu’au bout, malgré les nombreuses attaques des coureurs. Un quatuor, formé par Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Wout van Aert (Jumbo-Visma), Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) et Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal), a mené la course jusqu’au dernier tour. Seul van Aert (Jumbo-Visma) a pu accompagner van der Poel (Alpecin-Deceuninck) lorsque ce dernier a accéléré, mais malgré ses efforts, il n’a pas pu battre van der Poel (Alpecin-Deceuninck) qui a remporté son cinquième succès de la saison dans les labourés et le quatrième en Coupe du monde.

Laurens Sweeck champion du monde de cyclo-cross 2023

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen – Bingoal) a pris la troisième place à 9 secondes, tandis que Laurens Sweeck (Crelan-Fristads), quatrième à 20 secondes, s’est assuré la victoire finale de la Coupe du monde. Son plus proche poursuivant au classement général, Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Bingoal), malade, a dû déclarer forfait le matin de la course.

La dernière manche de la Coupe du monde se tiendra le 29 janvier à Besançon. Les fans peuvent s’attendre à un dernier affrontement entre les coureurs pour clôturer la saison de cyclo-cross.

Vidéo du duel final entre Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert à Benidorm