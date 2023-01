Wout van Aert a dû batailler pour finalement remporter la victoire lors de l’avant-dernière manche du cyclo-cross Superprestige à Gullegem, en Belgique. Sur un circuit boueux, il a dû affronter Eli Iserbyt et Michael Vanthourenhout pendant cinq tours avant de pouvoir s’imposer en faisant parler sa puissance et sa technique. Michael Vanthourenhout a commis une petite erreur qui a permis à Wout van Aert de prendre une avance décisive, et bien que Eli Iserbyt ait réussi à se rapprocher de lui, Wout van Aert n’a pas commis d’erreurs dans les derniers tours et a finalement remporté la victoire avec 22 secondes d’avance sur son compatriote.

La réaction de Wout Van Aert suite à sa victoire :

« C’était un cross difficile à cause de la pluie. Le parcours était devenu très technique », a déclaré Van Aert. « Cela a rendu difficile d’avoir le bon feeling. Je voulais rester plus longtemps derrière les autres aujourd’hui, mais cela a rendu les choses plus difficiles. Quand j’ai pu suivre mes propres lignes, tout s’est déroulé plus facilement. En raison des possibilités limitées d’utiliser ma force, il était essentiel d’être parfait. Je suis ravi de ma première victoire à Gullegem. Les dernières semaines se sont déroulées sans problème, et j’ai réussi dans des courses qui m’avaient posé des problèmes par le passé. »

Le champion du monde Tom Pidcock et Mathieu van der Poel se sont retirés de la course de Superprestige. Cela n’a pas forcément facilité les choses pour Van Aert. « Les absents ont toujours tort », savait Van Aert. « Les coureurs qui sont présents sont motivés. Ce n’est jamais facile. J’ai passé un bon hiver jusqu’à présent, et j’ai fait des progrès constants. Cela me rend heureux. »

C’est sa septième victoire de l’hiver en cyclo-cross. Wout Van Aert participera à encore trois cyclo-cross et un stage sur route avant les Mondiaux prévus pour le 5 février à Hoogerheide, aux Pays-Bas.