Le cyclo-cross de Coxyde, 5ème manche du trophée X2O a vu Wout van Aert prendre sa revanche sur Mathieu van der Poel, deux jours après la victoire de ce dernier à Herentals.

La course, qui se déroulait en bord de Mer du Nord dans les dunes, a vu Wout van Aert prendre les devants à la mi-course et terminer en tête avec 1:38 d’avance sur Mathieu van der Poel et 2:06 d’avance sur Laurens Sweeck. Eli Ibersbyt a terminé quatrième et Lars van der Haar cinquième. Mathieu Van Der Poel semble avoir quelque peu souffert de son dos qui lui avait valu de nombreux problèmes la saison passée.

Cette victoire égalise le duel à quatre victoires partout entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel en cyclo-cross cette saison. Les deux coureurs seront les grands favoris aux prochains championnats du monde de cyclo-cross à Hooregheide, qui auront lieu le 5 février prochain. Tom Pidcock, le champion en titre, a choisi de se concentrer sur la saison sur route et ne défendra pas son titre.

Chez les dames, la victoire est allée à Shirin van Aanroij, tandis que Fem van Empel a terminé deuxième à 14 secondes et Lucina Brand troisième à 1:09. Sanne Cant a fini septième.

Dans la catégorie espoirs, Joran Wyseure, champion du monde, s’est imposé devant Emiel Verstrynge, champion d’Europe, deuxième à 20 secondes. Witse Meeusen a complété le podium à 22 secondes.

Il reste encore trois manches pour Trophée X2O : Hamme le 28 janvier, Lille le 12 février et Bruxelles le 19 février.