Wout Van Aert, insatiable, a remporté la douzième manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross ce dimanche à Zonhoven, en Belgique, devançant de 1’23 » son rival Mathieu van der Poel.

C’est la huitième victoire de la saison en cyclo-cross pour Van Aert qui a profité des deux chutes de Van der Poel qui a lutté avec un dos douloureux. Van der Poel a fini avec 1’23 » de retard sur le vainqueur du jour et huit secondes d’avance sur le Belge Laurens Sweeck. Van Aert a remporté son deuxième succès en Coupe du Monde cette année, tandis que Van der Poel en compte trois. Sweeck reste en tête du classement à deux manches de la fin, avec une belle avance.

Van Aert a contrôlé le cross dès le départ et a été vigilant sur le parcours traître de Zonhoven. « J’avais le sentiment que je pouvais rouler à un rythme élevé. Après les courses difficiles des semaines précédentes, une accélération significative n’était plus possible aujourd’hui. Au début de la course, j’ai essayé de profiter des erreurs de Mathieu van der Poel. Lorsqu’il est tombé devant moi, j’ai réussi à creuser un écart important », a-t-il déclaré.

Superbe ambiance à Zonhoven

Avec les stands comme facteur décisif, c’était aussi une fête pour les spectateurs à Zonhoven. Cela n’est pas passé inaperçu pour Van Aert. « C’est le seul cross du calendrier où vous obtenez ce genre de connexion avec le public. Vous pouvez entendre du public ce qui se passe. C’est gratifiant, même si vous souffrez », a déclaré Van Aert.