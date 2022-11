Trois mois et demi après avoir conclu le Tour de France avec un succès de prestige sur les Champs-Élysées, Jasper Philipsen s’est offert une dernière victoire sur le Tour de France Saitama Criterium. Le Belge a pris le meilleur sur Jonas Vingegaard et Geraint Thomas dans un sprint à trois, peu après avoir repris Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali, auteurs d’une dernière offensive pour dire au revoir aux supporters et au cyclisme professionnel. Plus tôt dans la journée, les Israel Premier Tech de Chris Froome avaient remporté le contre-la-montre par équipes juste devant des formations locales.

À lire aussi :