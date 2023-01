Luke Plapp (Ineos Grenadiers) est devenu, ce dimanche, champion d’Australie sur route pour la deuxième année consécutive. Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a placé son attaque décisive à 1,5 kilomètre de l’arrivée et portera le maillot de champion d’Australie une année supplémentaire. Sur la ligne, il devance Simon Clarke (Israel-Premier Tech). Michael Matthews (Team Jayco-AlUla) prend la troisième place.

La réaction de Luke Plapp

« Je ne peux pas croire ça. Je n’ai vraiment pas de mots, c’était tellement différent de l’année dernière. C’était une course vraiment bizarre, ce n’était pas si rapide compte tenu du peloton que nous avions. Mais dans ce dernier tour, je ne sais toujours pas ce qui s’est passé, je n’arrive pas à y croire ! J’ai hâte d’y aller. Gardez ce maillot, gardez ce vélo et commencez le Tour Down Under », indique Luke Plapp.

Le classement des championnats d’Australie sur route