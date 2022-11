Le coureur estonien de 29 ans Martin Laas a signé un contrat d’un an avec la formation Astana Qazaqstan. Parmi ses meilleurs résultats, on peut noter une étape de l’Arctic Race de Norvège et deux troisièmes places à la Clasica de Almeria et au Kampioenshap van Vlaanderen en 2021, deux étapes au Tour de Slovaquie en 2020 et trois étapes au Tour de Corée en 2019.

« Tout d’abord, je voudrais dire que je suis vraiment heureux de signer un contrat avec Astana Qazaqstan Team et j’ai vraiment hâte de commencer la nouvelle saison. Peut-être, ma dernière année dans le cyclisme n’a pas été la meilleure, donc j’espère commencer 2023 de bonne manière, de bonne humeur et avec quelques bons résultats, à la fois pour l’équipe et mon personnel. Je suis prêt à aider l’équipe à atteindre ses principaux objectifs et j’ai hâte de commencer à travailler avec les jeunes sprinters de l’équipe pour partager toute mon expérience avec eux. Et, bien sûr, j’aimerais avoir mes propres chances de montrer tout ce que je peux faire en sprint », – a déclaré Martin Laas.